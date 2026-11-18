W Wielkiej Brytanii naukowcy poinformowali komisję parlamentarną, że toksyna kolibaktyna, wytwarzana przez niektóre szczepy pałeczki okrężnicy E. coli, jest rozpatrywana jako jeden z możliwych czynników wzrostu liczby przypadków raka jelita wśród osób poniżej 50. roku życia. Jak podaje The Guardian, w wielu krajach przypadki wczesnego raka jelita podwoiły się w ciągu ostatnich dwóch dekad.

Rola toksyny jest badana

Starszy epidemiolog molekularny Uniwersytetu Oksfordzkiego Carl Smith-Burn powiedział Komisji Nauki i Technologii Izby Gmin, że znane czynniki ryzyka raka jelita grubego — otyłość, palenie tytoniu i spożywanie alkoholu — mogą wyjaśniać jedynie około połowy zdiagnozowanych przypadków. Jego zdaniem wzrost zachorowalności wśród młodszych osób raczej nie może być w pełni wyjaśniony przez już znane czynniki.

W ubiegłym roku badacze wskazali kolibaktynę jako możliwy czynnik wczesnego raka jelita grubego. Charakterystyczne mutacje związane z działaniem tej toksyny występowały w guzach osób poniżej 40. roku życia trzy razy częściej niż w guzach pacjentów powyżej 70. roku życia. Jednocześnie naukowcy podkreślają, że potrzebne są dalsze badania, aby ustalić, czy kolibaktyna rzeczywiście powoduje raka jelita.

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Mutacje mogą powstawać w dzieciństwie

Profesor Mike Stratton z Instytutu Sangera informował wcześniej, że kolibaktyna wywołuje mutacje u części dzieci, a ich oznaki mogą być wykrywane już w wieku niemowlęcym. Według jego danych do 10. roku życia dzieci, u których powstają takie mutacje, mogą mieć poziom nagromadzonych mutacji podobny do poziomu u 50-letniej osoby.

Helen Coleman, epidemiolożka raka z Queen's University Belfast, nazwała kolibaktynę pierwszą od dłuższego czasu nową wskazówką, ale zaznaczyła, że jej rola jest nadal badana. Jak stwierdziła, znaczenie mogą mieć oddziaływania we wczesnym dzieciństwie, a nawet w okresie prenatalnym, co komplikuje badania.

Epidemiolog Elio Riboli z Imperial College London również wezwał do skupienia się na już ustalonych czynnikach ryzyka. Według niego w Wielkiej Brytanii i USA spada poziom palenia tytoniu i spożywania alkoholu, natomiast rośnie rozpowszechnienie otyłości i zmniejsza się aktywność fizyczna.

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