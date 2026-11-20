Siedmiokrotny zwycięzca Super Bowl Tom Brady prowadzi rozmowy w sprawie nabycia niewielkiego udziału w klubie piłkarskim Chelsea. Informuje o tym The Guardian.

Odejście z Birmingham City

W tym miesiącu Brady sprzedał swój mniejszościowy udział w Birmingham City po trzech latach związku z klubem. Źródła The Guardian twierdzą, że ten krok miał otworzyć mu drogę do inwestycji w Chelsea.

Brady nabył udział w Birmingham City w sierpniu 2023 roku, niecały rok po swoim drugim i ostatecznym zakończeniu kariery w futbolu amerykańskim. Stało się to po przejęciu klubu przez Knighthead Capital, powiązany z Tomem Wagnerem. Brady został również mianowany przewodniczącym rady doradczej klubu.

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Kontakty z Chelsea

Według publikacji Brady ma dobre relacje z Behdadem Eghbalim. Fundusz Clearlake Capital, powiązany z Eghbalim, posiada 86,5% Chelsea po tym, jak Todd Boehly i Mark Walter sprzedali swoje udziały we wrześniu.

W ubiegłym roku Brady był gościem Chelsea podczas klubowych mistrzostw świata w New Jersey. Świętował z zawodnikami po zwycięstwie zespołu nad Paris Saint-Germain 3:0 w finale.

Inne inwestycje

Brady ma również mniejszościowy udział w drużynie NFL Las Vegas Raiders, który nabył razem z Wagnerem. W dokumencie Amazon Prime z 2025 roku Built in Birmingham: Brady & The Blues podważył etykę pracy ówczesnego trenera Birmingham City, Wayne'a Rooney'a. Chelsea odmówiła komentarza.

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