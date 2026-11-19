Nowy główny trener Crystal Palace, Thomas Frank, powiedział, że chce udowodnić swoją wartość po powrocie do pracy. Duński szkoleniowiec zastąpił Pierre'a Sage'a, gdy zespół po 10 meczach zajmował ostatnie miejsce w tabeli i stracił 24 gole — najwięcej w Premier League. Informuje o tym The Guardian.

Crystal Palace rozegra następny mecz na wyjeździe z Coventry w sobotę. Frank przyznał, że był zaskoczony tym, jak dobrze się czuje, wracając do pracy po zwolnieniu z Tottenhamu w lutym.

Doświadczenia po Tottenhamie

Przed objęciem stanowiska w Crystal Palace 53-letni Frank przez siedem lat prowadził Brentford. W Tottenhamie pracował osiem miesięcy, a odsetek zwycięstw zespołu pod jego wodzą wyniósł 34,2% — był to najniższy wskaźnik spośród wszystkich stałych menedżerów klubu. Trener uważa, że wyciągnął wnioski z tego okresu.

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Po odejściu z Tottenhamu Frank podróżował po Japonii, Australii i Danii, a także pracował jako ekspert piłkarski podczas mistrzostw świata w USA. Jak powiedział, ofertę Crystal Palace otrzymał w ubiegłym tygodniu, gdy przebywał w Danii i odwiedzał przyjaciół oraz rodzinę.

Zmiany w sztabie szkoleniowym

Do sztabu Franka dołączył już Justin Cochrane, jeden z asystentów Thomasa Tuchela w reprezentacji Anglii. W poniedziałek poprowadził pierwszy trening z Crystal Palace — mniej niż dobę po zwycięstwie reprezentacji Anglii nad Hiszpanią w Madrycie w Lidze Narodów.

Frank oczekuje również na dołączenie meksykańskiego specjalisty Bernardo Cuevy. Trener poinformował, że umowa z Chelsea dotycząca jego transferu jest „bardzo bliska”. Obaj wcześniej pracowali razem w Brentford. Frank ma także nadzieję sprowadzić z Tottenhamu Andreasa Georgsona, któremu przypisuje się dobrą pracę nad stałymi fragmentami gry — elementem, z którym Crystal Palace miało problemy.

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