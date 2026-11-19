Thomas Frank powiedział, że chce udowodnić swoją wartość w Crystal Palace — The Guardian
Nowy główny trener Crystal Palace, Thomas Frank, powiedział, że chce udowodnić swoją wartość po powrocie do pracy. Duński szkoleniowiec zastąpił Pierre'a Sage'a, gdy zespół po 10 meczach zajmował ostatnie miejsce w tabeli i stracił 24 gole — najwięcej w Premier League. Informuje o tym The Guardian.
Crystal Palace rozegra następny mecz na wyjeździe z Coventry w sobotę. Frank przyznał, że był zaskoczony tym, jak dobrze się czuje, wracając do pracy po zwolnieniu z Tottenhamu w lutym.
Doświadczenia po Tottenhamie
Przed objęciem stanowiska w Crystal Palace 53-letni Frank przez siedem lat prowadził Brentford. W Tottenhamie pracował osiem miesięcy, a odsetek zwycięstw zespołu pod jego wodzą wyniósł 34,2% — był to najniższy wskaźnik spośród wszystkich stałych menedżerów klubu. Trener uważa, że wyciągnął wnioski z tego okresu.
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Po odejściu z Tottenhamu Frank podróżował po Japonii, Australii i Danii, a także pracował jako ekspert piłkarski podczas mistrzostw świata w USA. Jak powiedział, ofertę Crystal Palace otrzymał w ubiegłym tygodniu, gdy przebywał w Danii i odwiedzał przyjaciół oraz rodzinę.
Zmiany w sztabie szkoleniowym
Do sztabu Franka dołączył już Justin Cochrane, jeden z asystentów Thomasa Tuchela w reprezentacji Anglii. W poniedziałek poprowadził pierwszy trening z Crystal Palace — mniej niż dobę po zwycięstwie reprezentacji Anglii nad Hiszpanią w Madrycie w Lidze Narodów.
Frank oczekuje również na dołączenie meksykańskiego specjalisty Bernardo Cuevy. Trener poinformował, że umowa z Chelsea dotycząca jego transferu jest „bardzo bliska”. Obaj wcześniej pracowali razem w Brentford. Frank ma także nadzieję sprowadzić z Tottenhamu Andreasa Georgsona, któremu przypisuje się dobrą pracę nad stałymi fragmentami gry — elementem, z którym Crystal Palace miało problemy.