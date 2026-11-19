We Francji liderka Partii Zielonych Marine Tondelier zbliża się do Jean-Luca Mélenchona, którego France 24 nazywa liderem radykalnej lewicy. Według stacji dzieje się to na sześć miesięcy przed pierwszą turą wyborów prezydenckich.

Zbliżenie przed wyborami

France 24 poinformowała o tym w materiale wideo dziennikarza Clovisa Casaliego. W materiale podano, że Tondelier zbliża się do Mélenchona w trakcie kampanii prezydenckiej w 2027 roku.

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Reakcja kandydatów

Według France 24 ten krok zaskoczył innych kandydatów z lewicowego i centrowego obozu politycznego. Stacja osobno wymienia Raphaëla Glucksmanna wśród polityków zaskoczonych tym zbliżeniem.

France 24 opublikowała materiał wideo 19 listopada 2026 roku. Materiał trwa 4 minuty i 37 sekund.

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