W Xiamenie w Chinach hongkoński aktor Tony Leung Ka-fai po raz pierwszy zdobył nagrodę Złotego Koguta dla najlepszego aktora. Otrzymał ją za rolę w thrillerze akcji The Shadow's Edge, w którym zagrał kryminalnego bossa Fu Longshenga, ściganego przez organy ścigania. W filmie wystąpił również Jackie Chan, informuje Channel NewsAsia.

Pierwsza nagroda dla aktora

68-letni Leung Ka-fai pracuje w filmie od ponad czterech dekad. Według China Daily po ceremonii aktor trzymał statuetkę i żartował, że nikomu nie pozwoli jej zabrać. Publikacja zaznaczyła również, że został drugim po Tony'm Leungu Chiu-wai aktorem, który otrzymał wyróżnienia dla najlepszego aktora na trzech głównych chińskojęzycznych nagrodach filmowych — tajwańskich Golden Horse Awards, Hong Kong Film Awards i chińskiej nagrodzie Złotego Koguta.

Dwie nagrody dla Dear You

Film Dear You, nakręcony w języku Chaoshan przez reżysera Lana Hongchuna, otrzymał Specjalną Nagrodę Jury oraz nagrodę za najlepszy scenariusz. Scenariusz napisali Lan Hongchun, Zheng Xuanxuan, Yang Leng i Zhu Liyun.

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Film opowiada o młodym mężczyźnie, który jedzie do Tajlandii ze starymi listami swojej babci, aby poznać prawdę o przeszłości rodziny. W trwającym 118 minut filmie wystąpili Li Sitong, Wang Yantong, Wu Shaoqing, Zheng Runqi i Wang Xiaohui. Według China News Service jury doceniło powściągliwy sposób narracji oraz przedstawienie emocjonalnych doświadczeń chińskich migrantów w Azji Południowo-Wschodniej, rozdzielonych z rodzinami.

Inni laureaci nagród

Główną nagrodę za najlepszy film pełnometrażowy zdobył dramat historyczny Dead To Rights, którego akcja rozgrywa się podczas masakry nankińskiej w 1937 roku. Chińska aktorka Gao Ye otrzymała nagrodę dla najlepszej aktorki za rolę Lin Yuxiu. Zheng Dasheng zwyciężył w kategorii reżyserskiej za Hideaway: The Dossiers, a Wan Li otrzymał nagrodę za debiut reżyserski za Sound Of Silence.

39. ceremonia nagród Złotego Koguta odbyła się w ramach festiwalu China Golden Rooster and Hundred Flowers Film Festival, który trwał w Xiamenie od 6 do 10 listopada. Nagrodę ustanowiono w 1981 roku, aby wyróżniać osiągnięcia chińskiej kinematografii.

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