W Niemczech producent figurek audio Tonies wycofał produkt „Helene Fischer – Die schönsten Kinderlieder” z powodu możliwości odłączenia się drobnych elementów podczas użytkowania. Firma ostrzegła, że takie części mogą stwarzać dla dzieci ryzyko zadławienia, podaje Der Spiegel.

Zaleca się nie używać figurki

Właścicieli tej figurki audio wezwano do usunięcia jej z zasięgu dzieci, natychmiastowego zaprzestania używania i zwrotu produktu. Dotyczy to również figurek, na których dotąd nie zauważono uszkodzeń. Tonies zaznaczyło, że wada nie występuje we wszystkich produktach i nie zawsze można ją łatwo wykryć.

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Po pierwszych zgłoszeniach firma sprawdziła produkt i wstrzymała jego produkcję oraz dostawy. Wycofanie dotyczy wyłącznie figurki o numerze artykułu 11003054. Według producenta nie ma oznak podobnego problemu w innych figurkach Tonies.

Zwrot pieniędzy lub wymiana

Klientom zaproponowano kontakt ze sprzedawcą lub bezpośrednio z Tonies GmbH w celu wymiany lub zwrotu kosztów. Firma planuje uruchomić na swojej stronie internetowej portal zwrotu towarów. Kupujący może odzyskać zapłacone pieniądze lub wybrać inną dostępną figurkę z aktualnego asortymentu, otrzymując voucher na kwotę zakupu do sklepu internetowego Tonies. Koszty przesyłki zwrotnej pokrywa producent.

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