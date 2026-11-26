Izba Handlu i Przemysłu Delhi (CTI) wezwała rząd Indii do wprowadzenia 25-procentowych ceł wzajemnych na amerykańskie towary w odpowiedzi na proponowane przez USA taryfy na indyjskie produkty. Jak informuje Channel NewsAsia, CTI ostrzegła, że amerykańskie środki mogą zagrozić 500 tysiącom miejsc pracy i wpłynąć na indyjski eksport o wartości ponad 48 mld dolarów.

Sektory zagrożone

Przewodniczący CTI z siedzibą w Delhi, Brjesh Goyal, oświadczył, że istotnie ucierpieć mogą przemysł tekstylny i skórzany, producenci kamieni szlachetnych i biżuterii, części samochodowych oraz owoców morza. Według niego izba zwróciła się do premiera Narendry Modiego z apelem o ustanowienie analogicznych taryf na import z USA.

Wśród amerykańskich towarów, których może dotyczyć indyjska odpowiedź, Goyal wymienił minerały, kamienie szlachetne i biżuterię, maszyny, sprzęt lotniczy, elektronikę, tworzywa sztuczne, chemikalia, żelazo i stal. Wezwał również Indie do zmniejszenia zależności od USA i poszukiwania alternatywnych dostawców.

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Propozycja USA

Biuro Przedstawiciela Handlowego USA zaproponowało wprowadzenie ceł do 25% na indyjskie towary, powołując się na twierdzenie, że Indie produkują więcej produktów, niż potrzebuje ich rynek. W przypadku zawarcia umowy handlowej z Nowym Delhi stawka może zostać obniżona do 17%.

Ministerstwo Handlu Indii poinformowało, że analizuje amerykańską propozycję. Resort podkreślił, że kraj nie ma strukturalnych nadwyżek mocy produkcyjnych w żadnym sektorze, a kwestie handlowe należy rozwiązywać podczas negocjacji dwustronnych.

Proponowane przez USA taryfy jeszcze nie weszły w życie. Waszyngton będzie przyjmował komentarze publiczne do 5 stycznia 2027 roku, a przesłuchania mają rozpocząć się 25 stycznia. Smartfony, produkty farmaceutyczne, półprzewodniki, metale, pojazdy i części lotnicze nie są objęte proponowanymi taryfami, choć mogą mieć do nich zastosowanie obowiązujące cła.

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