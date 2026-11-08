Tajska Izba Handlowa zaproponowała pilne usunięcie zalegających ładunków z magazynu TG Cargo linii Thai Airways na lotnisku Suvarnabhumi. Opóźnienia już wpływają na wysyłkę ładunków, informuje Bangkok Post.

Wpływ na importerów i produkcję

Phumin Harinsut, wiceprzewodniczący Tajskiej Izby Handlowej i szef jej komitetu ds. logistyki i łańcuchów dostaw, oświadczył, że opóźnienia zwiększają koszty importerów, spedytorów, agentów celnych i producentów zależnych od importowanych surowców oraz komponentów. Według niego zakłócają one również harmonogramy produkcji i terminy dostaw.

Problem pogłębiły opóźnienia w rozładunku lotniczych jednostek ładunkowych ULD, a także niedokładne lub brakujące dane dotyczące miejsc składowania. Z tego powodu ładunki trudno zlokalizować i odebrać. 4 listopada Singapore Airlines Cargo tymczasowo ograniczyły przyjmowanie niektórych rodzajów ładunków w Suvarnabhumi, ponieważ opóźnienia w obsłudze ładunków przychodzących wpływały na obieg ULD dla wysyłek wychodzących. Jednocześnie w strefie obsługi ograniczone były sprzęt i przestrzeń robocza.

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Proponowane kroki

Izba Handlowa zaproponowała sortowanie ładunków według linii lotniczych, przyspieszenie rozładunku ULD, wyznaczenie jasnych miejsc składowania oraz zwiększenie liczby pracowników. W tym celu proponuje się zaangażowanie prywatnych agentów cargo pod nadzorem magazynu. Izba wezwała również do aktualizowania systemu AOT Cargo Clearhouse o bieżące dane dotyczące lokalizacji ładunków oraz zwróciła się do Ministerstwa Transportu Tajlandii o wyznaczenie osób odpowiedzialnych i terminów realizacji działań.

Thai Airways przyznały, że występują opóźnienia, wiążąc je ze stałym wzrostem wolumenu ładunków przychodzących i nagromadzeniem ULD oczekujących na rozładunek. Linie przeprosiły klientów i partnerów biznesowych, poinformowały o zaangażowaniu dodatkowego personelu i ładowarek oraz o poszukiwaniu tymczasowej powierzchni magazynowej w Airports of Thailand. Ponadto Thai Airways planują wdrożyć wewnętrzny system zarządzania magazynem, aby śledzić ładunki od przybycia do wydania, kontrolować zaległości oraz rozdzielać personel i sprzęt.

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