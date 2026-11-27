Ministrowie handlu państw uczestniczących w Kompleksowym i Progresywnym Porozumieniu na rzecz Partnerstwa Transpacyficznego (CPTPP) w Hanoi w Wietnamie rozpoczęli negocjacje w sprawie przystąpienia Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Indonezji i Filipin. Jak informuje Politico Europe, 12 państw sojuszu handlowego zgodziło się utworzyć trzy grupy robocze do prowadzenia odrębnych negocjacji z każdym z państw kandydujących.

Warunki przystąpienia

Państwa dążące do przystąpienia do CPTPP muszą zgodzić się na szeroką liberalizację ceł i otwarcie handlu cyfrowego. Decyzje w bloku są podejmowane w drodze konsensusu, dlatego przyjęcie nowego członka wymaga zgody wszystkich członków sojuszu.

Spotkanie ministrów odbywa się w stolicy Wietnamu w ramach 11. posiedzenia Komisji CPTPP. Przewodnictwo w ugrupowaniu co roku przechodzi na inne państwo członkowskie.

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Rozszerzenie sojuszu

Wielka Brytania przystąpiła do CPTPP w 2024 roku, stając się pierwszym państwem bez wybrzeża Oceanu Spokojnego w tym ugrupowaniu. Wśród państw założycielskich, które utworzyły sojusz w 2018 roku, są Japonia, Australia, Nowa Zelandia, Kanada, Meksyk i Singapur.

Negocjacje w sprawie przystąpienia Urugwaju, trwające od początku roku, znajdują się na zaawansowanym etapie i potencjalnie mogą zakończyć się na początku przyszłego roku, poinformował Politico Europe dyplomata pod warunkiem zachowania anonimowości. Wnioski o przystąpienie złożyły również Chiny, Tajwan, Ekwador, Ukraina, Kambodża i Argentyna.

Deborah Elms, kierująca obszarem polityki handlowej w think tanku Hinrich Foundation, zaznaczyła, że negocjacje z trzema nowymi kandydatami są trudne i będą wymagały znacznego wysiłku. Jak powiedziała, niektórzy poszczególni kandydaci mogą potrzebować wzmocnienia zdolności, a państwa członkowskie będą musiały rozstrzygnąć własne obawy.

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