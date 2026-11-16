W Kanadzie Toronto Tempo wygrało loterię draftu WNBA i otrzymało pierwszy wybór w drafcie 2027 roku. Klub dołączył do ligi jako nowy zespół w poprzednim sezonie i miał 33% szans na wygraną w loterii. Poinformował o tym The Guardian.

Houston Comets będzie wybierać jako drugie

Największe szanse na pierwszy wybór przed losowaniem miały Toronto Tempo i Houston Comets — po 33%. Comets, które wcześniej nazywały się Connecticut Sun, otrzymały drugi wybór.

Washington Mystics pozostały z trzecim wyborem. Zespół miał prawo do wyboru Chicago Sky w pierwszej rundzie dzięki wymianie. Seattle będzie wybierać jako czwarte, Portland Fire jako piąte, a Los Angeles Sparks otrzymały szósty i siódmy wybór, pozyskując siódmy w wymianie z Phoenix.

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Skład uczestniczek draftu nie został jeszcze ustalony

Następnie w pierwszej rundzie będą wybierać New York, Dallas, Indiana i Chicago. Sky posiadają także 12. wybór, a pierwszą rundę zakończą Dallas, Golden State i Minnesota.

Skład uczestniczek draftu może się zmienić po tym, jak NCAA przyznała zawodniczkom prawo do piątego sezonu występów. Wnioski do draftu należy składać do 2 kwietnia, a uczestniczki Final Four będą miały dodatkowy czas. Numerem pierwszym draftu potencjalnie może zostać gwiazda University of Southern California, JuJu Watkins.

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