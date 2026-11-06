Francuska firma energetyczna TotalEnergies dostarczyła ultrgłębokowodny statek wiertniczy Noble Black Rhino na pole naftowo-gazowe Akpo u wybrzeży Nigerii. Wiercenie odwiertu AFE-1X zaplanowano na 13 listopada, informuje Premium Times Nigeria.

Według firmy statek wpłynął na wody Nigerii 2 listopada, pokonując 738 mil morskich z Wybrzeża Kości Słoniowej, a na pole dotarł o godz. 6 rano 3 listopada. TotalEnergies oświadczyła, że przygotowuje statek do rozpoczęcia prac.

Prace na polu morskim

Akpo znajduje się około 150 kilometrów od wybrzeża Nigerii i należy do licencji Petroleum Mining Lease 2, wcześniej znanej jako Oil Mining Lease 130. Wydobycie na polu rozpoczęło się w marcu 2009 roku. Operatorem jest TotalEnergies Upstream Nigeria Limited, która posiada 24% udziałów w licencji.

Pozostali partnerzy to chińskie CNOOC z udziałem 45%, South Atlantic Petroleum Limited z 15% oraz Prime 130 z 16%. Koncesjonariuszem umowy o podziale produkcji jest Nigerian National Petroleum Company Limited. Według NNPC główne pole Akpo produkowało w 2023 roku 124 tys. baryłek ekwiwalentu ropy naftowej dziennie.

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W lutym 2024 roku TotalEnergies ogłosiła rozpoczęcie wydobycia na Akpo West, połączonym podmorską infrastrukturą z pływającą jednostką produkcyjną, magazynową i przeładunkową na Akpo. Oczekiwano, że projekt zwiększy produkcję o 14 tys. baryłek kondensatu dziennie, a do 2028 roku wydobycie gazu osiągnie do 4 mln metrów sześciennych dziennie.

Kontrakt Noble i kwestie dotyczące społeczności

Noble Corporation w raporcie za trzeci kwartał 2026 roku poinformowała o kontrakcie z TotalEnergies w Nigerii na wykonanie czterech odwiertów. Jego rozpoczęcie było oczekiwane w czwartym kwartale 2026 roku, a czas trwania miał wynieść około 150 dni. Umowa przewiduje również sześć dodatkowych opcjonalnych odwiertów, jednak Noble nie sprecyzowała, na których polach zostaną wykonane wszystkie prace.

Premium Times Nigeria zaznacza również, że w publicznych rejestrach nie udało się znaleźć odrębnego funduszu rozwoju społeczności przyjmujących ani listy społeczności-beneficjentów dla głębokowodnych operacji Akpo i Egina. W prezentacji z 2022 roku regulator NUPRC wskazał stany Rivers i Bayelsa jako stany nadbrzeżne związane z głębokowodnymi operacjami Akpo i Egina.

Nigeryjska ustawa o przemyśle naftowym przewiduje utworzenie funduszy rozwoju społeczności przyjmujących oraz wpłaty w wysokości 3% faktycznych rocznych kosztów operacyjnych z poprzedniego roku finansowego. Wydanie podało, że na moment publikacji TotalEnergies nie odpowiedziała na jego pytanie, który fundusz obejmuje społeczności związane z Akpo i Egina.

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