W Manchesterze w Wielkiej Brytanii Tottenham pokonał Manchester City 3:1 w meczu kobiecej Superligi. Porażka nie pozwoliła City awansować na pierwsze miejsce w tabeli: zespół pozostał drugi, mając 25 punktów po 11 meczach. Poinformował o tym Channel NewsAsia.

Przebieg meczu

Gospodynie otworzyły wynik już w 10. minucie za sprawą Bunny Shaw. Przed przerwą norweska napastniczka Tottenhamu Katinka Tandberg wyrównała.

W 74. minucie Drew Spence prostopadłym podaniem środkiem wyprowadziła Matildę Vinberg na pozycję strzelecką, a ta zdobyła drugą bramkę dla gości. Wkrótce potem Jessica Naz strzeliła trzeciego gola dla Tottenhamu w swoim 100. meczu w kobiecej Superlidze.

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Sytuacja drużyn

Liderkami rozgrywek pozostały Chelsea, które dzień wcześniej zremisowały 1:1 z Liverpoolem. Manchester City traci do nich dwa punkty i wyprzedza o dwa punkty zajmujące trzecie miejsce London City Lionesses. Zwycięstwo awansowało Tottenham na piątą pozycję z 20 punktami.

W innym meczu dnia Manchester United wygrał na wyjeździe z Birmingham City 2:1. Simi Awujo zdobyła zwycięską bramkę w doliczonym czasie drugiej połowy, a United ma 21 punktów i zajmuje czwarte miejsce.

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