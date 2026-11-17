W USA orientacyjna cena kompaktowego pickupa Scion Kei-01 może wynieść około 22 tys. dolarów. Wiceprezes Toyota USA ds. inżynierii Don Federico powiedział w wywiadzie dla The Drive, że model będzie kosztował mniej niż 30 tys. dolarów, a kwotę 22 tys. dolarów nazwał „rozsądną”. Firma nie ogłosiła jeszcze oficjalnej ceny, podaje Motor1.

Pickup dla gospodarstw i kampusów

Scion Kei-01 jest opracowywany zgodnie z amerykańskimi przepisami dotyczącymi pojazdów wolnobieżnych, dlatego jego prędkość maksymalna zostanie ograniczona do 25 mil na godzinę. Toyota przeznacza ten pickup głównie do użytkowania poza drogami publicznymi — w gospodarstwach, na ranczach i kampusach uniwersyteckich.

Model nie ma konkurować z pełnoprawnymi pickupami drogowymi, w tym z Fordem Maverickiem. Według Motor1 Maverick, określany jako najtańszy pickup w pełni dopuszczony do ruchu drogowego na amerykańskim rynku, kosztuje od nieco mniej niż 30 tys. dolarów.

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Scion Kei-01 zostanie wyposażony w silnik o pojemności 660 cm³, bezstopniową skrzynię biegów i napęd na wszystkie koła. Samochód będzie dostępny wyłącznie z kierownicą po prawej stronie, przyciskiem uruchamiania silnika, elektrycznie sterowanymi szybami i ekranem systemu multimedialnego.

Produkcja w 2027 roku

Platforma ładunkowa pickupa będzie miała opuszczane burty, które mają ułatwić załadunek i rozładunek. Jej ładowność wyniesie 660 funtów.

Toyota planuje rozpocząć produkcję Sciona Kei-01 w drugiej połowie 2027 roku w zakładzie w stanie Indiana. Początkowo samochody będą sprzedawane klientom posiadającym floty pojazdów. Jeśli popyt będzie wystarczający, firma rozważy ograniczoną sprzedaż detaliczną.

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