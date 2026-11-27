Toyota podniosła ceny pickupa Tacoma na rok modelowy 2027 i skróciła okres bezpłatnej planowej obsługi technicznej w programie ToyotaCare. Bazowa wersja SR kosztuje od 32 725 dolarów bez kosztów dostawy. Z opłatą za dostawę w wysokości 1 745 dolarów jej cena wynosi 34 470 dolarów.

Nowe warunki ToyotaCare

Jak informuje Motor1, ToyotaCare dla Tacomy 2027 będzie obejmować planową obsługę przez rok lub do przebiegu 10 tys. mil — w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. W przypadku Tacomy na rok modelowy 2026 program obowiązywał przez dwa lata lub do 25 tys. mil.

Jednocześnie utrzymano dwuletni program pomocy drogowej bez limitu przebiegu. Według publikacji Toyota wyjaśniła zmianę warunków ToyotaCare opiniami klientów.

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Ceny wszystkich wersji wyposażenia Tacomy wzrosły co najmniej o 180 dolarów. Wersje TRD Off-Road i TRD Sport podrożały o 520 dolarów, a hybrydowa Tacoma TRD Pro w najwyższej wersji wyposażenia kosztuje 66 675 dolarów z dostawą.

Wyposażenie SR5 i układy napędowe

W wersji SR5 Toyota dodała do wyposażenia standardowego przednie fotele z elektryczną regulacją i podgrzewaniem, a także koła z ciemnosrebrnym wykończeniem. Wcześniej, aby otrzymać takie fotele, trzeba było wybrać droższy pakiet opcji lub wersję wyposażenia.

Benzynowy silnik Tacomy nadal rozwija 278 koni mechanicznych i 317 funtostóp momentu obrotowego. Hybrydowy układ napędowy i-Force Max ma moc 326 koni mechanicznych i moment obrotowy 465 funtostóp. Dla TRD Pro zaoferowano również ekskluzywny kolor nadwozia Honeycomb.

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