Toyota wskrzesza markę Scion w USA, zaczynając od kompaktowego kei-trucka KEI-01 z napędem na wszystkie koła. Jak informuje Motor1, pojazd pod marką Scion by Toyota będzie produkowany w USA, a jego debiut zaplanowano na drugą połowę 2027 roku.

Najpierw dla flot

Początkowo KEI-01 ma być sprzedawany wyłącznie klientom kupującym pojazdy dla flot. Jeśli popyt będzie wystarczający, Toyota może rozważyć ograniczoną sprzedaż detaliczną. Firma nie podała jeszcze oficjalnej ceny, jednak Motor1 przypuszcza, że model może kosztować nieco mniej niż 20 tys. dolarów.

KEI-01 musi spełniać amerykańskie wymogi dotyczące pojazdów niskoprędkościowych, dlatego jego prędkość maksymalna będzie wynosić 25 mil na godzinę. Pojazd będzie miał kierownicę po prawej stronie, długość nieco ponad 11 stóp i szerokość mniejszą niż pięć stóp.

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Specyfikacja KEI-01

Kei-truck zostanie wyposażony w trzycylindrowy silnik o pojemności 660 centymetrów sześciennych, przekładnię CVT i napęd na wszystkie koła. Platforma ładunkowa będzie miała opuszczane burty, a jej ładowność wyniesie do 600 funtów.

W kabinie przewidziano ogrzewanie, klimatyzację, uruchamianie silnika przyciskiem, elektryczne szyby oraz centralny ekran systemu multimedialnego. Scion by Toyota opracowuje również koncepcyjny pojazd side-by-side SxS z hybrydowym układem napędowym o mocy 300 KM oraz koncepcyjny skuter BKE. Jednocześnie decyzja o ich produkcji seryjnej nie została jeszcze ogłoszona.

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