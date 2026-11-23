Toyota przygotowuje gruntowną modernizację Corolli, w ramach której model po raz pierwszy otrzyma w pełni elektryczną wersję. Następna, 13. generacja samochodu będzie oparta na nowej platformie obsługującej benzynowe, hybrydowe, hybrydowe typu plug-in i elektryczne układy napędowe, informuje Electrek.

Nowa platforma i design

Dyrektor generalny Toyoty Koji Sato podczas prezentacji Corolla Concept na Japan Mobility Show oświadczył, że firma dąży do tworzenia atrakcyjnych samochodów niezależnie od rodzaju układu napędowego. Producent nie ujawnił jeszcze parametrów akumulatora i układu napędowego elektrycznej Corolli, jednak oczekuje się, że model seryjny odziedziczy cechy stylistyczne konceptu.

Szef programu Corolla Norihiko Kobayashi, który kieruje nim od 2011 roku, zaznaczył, że podczas opracowywania konceptu zespół chciał nadać nazwie Corolla nowe brzmienie, zachowując jednocześnie tożsamość modelu. Według niego nowe pokolenie będzie znacznie różnić się wyglądem od poprzedników.

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Wersje i szacowane parametry

Podobnie jak obecna Corolla, nowość ma trafić na rynek w kilku wariantach nadwozia: sedan, hatchback, crossover oraz sportowa wersja GR. Według publikacji samochód elektryczny jest oczekiwany w odmianach z jednym i dwoma silnikami, a zasięg w trybie elektrycznym może wynieść co najmniej 250 mil, czyli około 400 km.

Wersja hybrydowa, według informacji Car and Driver, może otrzymać nowy 1,5-litrowy czterocylindrowy silnik oraz silnik elektryczny o łącznej mocy około 134 KM. Jej efektywność szacuje się na 10–20% wyższą niż w obecnej Corolli. Debiut nowej generacji jest oczekiwany w 2027 roku jako model roku 2028.

Corolla zadebiutowała w 1966 roku i od tego czasu wybrało ją ponad 57 mln kierowców. Toyota sprzedaje ten model w ponad 150 krajach.

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