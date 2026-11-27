Chińskie joint venture GAC Toyota ogłosiło podczas salonu samochodowego w Kantonie, że na początku 2027 roku rozpocznie sprzedaż Highlandera 9X — pierwszego dla Toyoty elektrycznego samochodu o zwiększonym zasięgu. Jak informuje Electrek, model będzie produkowany w Chinach i nie będzie sprzedawany na rynku amerykańskim.

Bateria CATL i systemy Huawei

Highlander 9X otrzyma baterię opracowaną w ramach partnerstwa Toyoty z chińską firmą CATL. Samochód zostanie również wyposażony w system wspomagania kierowcy oraz „inteligentny” kokpit firmy Huawei.

Elektryczne samochody o zwiększonym zasięgu, czyli EREV, mają niewielki silnik benzynowy, który działa jako generator i ładuje baterię, gdy poziom jej naładowania spada. Dla Toyoty będzie to piąty typ zelektryfikowanego samochodu, obok modeli w pełni elektrycznych, hybryd typu plug-in, hybryd oraz pojazdów z ogniwami paliwowymi.

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Plany produkcyjne

Według Nikkei Toyota planuje wyprodukować w Chinach 200 tys. EREV-ów w 2027 roku oraz około 400 tys. takich samochodów w 2028 roku. Szczegółowe parametry baterii i układu napędowego Highlandera 9X mają zostać podane bliżej premiery modelu.

Lokalne media przypuszczają, że łączny zasięg modelu według chińskiego cyklu CTLC przekroczy 1 tys. kilometrów przy pełnym baku paliwa i w pełni naładowanej baterii. Tymczasem w USA Toyota planuje wprowadzić w 2027 roku w pełni elektrycznego Highlandera.

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