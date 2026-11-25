Toyota rozpocznie 23 grudnia sprzedaż sedana Camry w Japonii. Model jedenastej generacji będzie dostarczany ze Stanów Zjednoczonych, gdzie jest produkowany w zakładzie firmy w stanie Kentucky. Camry nie była dostępna na japońskim rynku od grudnia 2023 roku, informuje Motor1.

Dostosowanie do japońskiego rynku

Mimo amerykańskiej produkcji sedan dostosowano do wymogów Japonii. Samochód otrzymał kierownicę po prawej stronie, przełącznik kierunkowskazów po prawej stronie oraz zlokalizowane systemy multimedialny i nawigacyjny.

Firma mogła skorzystać z dwustronnej umowy ramowej obowiązującej od lipca 2025 roku, która pozwala importować do Japonii samochody osobowe z amerykańską certyfikacją bez dodatkowych testów. Toyota uzyskała jednak dla Camry oficjalną japońską homologację typu pojazdu.

Długość sedana wynosi 4920 mm, szerokość — 1840 mm, a wysokość — 1450 mm. Pod względem wymiarów Camry niemal odpowiada japońskiej wersji Crown Crossover, jednak niższy dach pozwala samochodowi spełniać ograniczenia mechanizowanych parkingów w Japonii.

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Hybryda i dwie wersje wyposażenia

Na japońskim rynku Camry będzie oferowana z 2,5-litrowym hybrydowym układem napędowym opartym na czterocylindrowym silniku oraz z napędem na przednie koła. Toyota nie poinformowała o mocniejszej wersji modelu dla Japonii. Napęd na wszystkie koła również nie jest obecnie przewidziany.

Nabywcom zostaną zaoferowane dwie wersje wyposażenia: G za 4,3 mln jenów oraz Z od 5,2 mln jenów. Firma liczy na sprzedaż 850 samochodów miesięcznie, czyli nieco ponad 10 tys. aut rocznie.

Camry nie będzie jedyną Toyotą amerykańskiej produkcji sprzedawaną w Japonii. Firma wcześniej rozpoczęła dostawy na rynek krajowy modelu Highlander montowanego w Indianie oraz pickupa Tundra z zakładu w Teksasie.

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