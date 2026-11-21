Toyota zaprezentowała BKE Concept — kompaktowy składany elektryczny pojazd dwukołowy do krótkich podróży, rekreacji na świeżym powietrzu i pokonywania „ostatniej mili”. Jak informuje Electrek, urządzenie można złożyć w około 30 sekund i umieścić w bagażniku sportowego samochodu Toyota GR86.

Koncept do krótkich podróży

BKE pokazano w ramach wskrzeszonej marki Scion by Toyota, którą firma pozycjonuje jako platformę do eksperymentów z nowymi rozwiązaniami transportowymi. Wraz z kompaktowym pojazdem dwukołowym Toyota zaprezentowała także ultrakompaktowego użytkowego pickupa KEI-01 oraz hybrydowy pojazd side-by-side.

Mimo nazwy electric bike, BKE nie ma pedałów. Dlatego zgodnie z klasyfikacją stosowaną w Europie i Ameryce Północnej nie będzie należał do rowerów elektrycznych. Konstrukcyjnie jest to mały skuter elektryczny z siedzeniem.

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Prace rozwojowe trwały kilka lat

Według danych Toyoty niewielki zespół inżynierów podwozia i systemów elektrycznych pracował nad BKE przez kilka lat, testując i udoskonalając konstrukcję na podstawie praktycznego użytkowania. Firma proponuje wykorzystywanie urządzenia podczas kempingów, do załatwiania spraw oraz na trasach od samochodu do celu końcowego.

BKE można ładować z gniazdek prądu przemiennego 110 V, w które wyposażonych jest wiele samochodów Toyota. Prezes Toyoty Akio Toyoda również uczestniczył w testach prototypów. Po jego uwadze dotyczącej rozpryskiwania wody podczas jazdy przez kałuże inżynierowie powiększyli tylni błotnik.

Toyota nie ujawniła jeszcze mocy silnika, pojemności baterii, zasięgu, prędkości maksymalnej, masy ani szacunkowej ceny BKE. Firma nazywa ten model konceptem i nie ogłosiła planów produkcji seryjnej ani terminu jej rozpoczęcia.

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