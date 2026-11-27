Toyota Kirloskar Motor 25 listopada 2026 roku zaprezentowała w Indiach nowy model Innova HyCross Flex Hybrid Electric Vehicle — hybrydowego minivana z silnikiem produkowanym lokalnie, który może pracować na mieszankach benzyny z etanolem od E20 do E85. Firma nazywa ten model pierwszym w Indiach pojazdem hybrydowym tego typu. Zamówienia na zaktualizowaną wersję hybrydową zaczęto przyjmować 26 listopada, podaje Motor1.

Hybryda i mieszanki etanolu

Samochód wyposażono w 2,0-litrowy silnik architektury TNGA oraz hybrydowy system Toyoty piątej generacji. Łączna moc układu napędowego wynosi 147 kW, czyli 197 KM. Producent zastosował również technologię e-Drive, która zarządza podziałem pracy między silnikiem spalinowym a silnikiem elektrycznym.

Kierowcy mogą wybierać tryby EV, Eco i Power. Według szacunków Toyoty wskaźnik efektywności paliwowej modelu Innova HyCross wynosi 22,58 km na litr przy użyciu mieszanki E20. Przed wprowadzeniem na rynek samochód przeszedł ogólnoindyjskie testy jakości i osiągów.

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E85 nie jest jeszcze powszechnie dostępne na indyjskich stacjach paliw, dlatego możliwość korzystania przez właścicieli z paliwa o najwyższej zawartości etanolu może być ograniczona.

Ceny i wersje wyposażenia

Linia hybrydowa jest dostępna w wersjach G Hybrid, GX Hybrid, VX Hybrid i ZX Hybrid. Jej cena początkowa wynosi 1 999 000 rupii indyjskich, a cena topowej wersji ZX Hybrid sięga 3 199 000 rupii. Minivan nadal oferowany jest w konfiguracji wnętrza dla siedmiu i ośmiu osób.

W sprzedaży pozostaje również niehybrydowa benzynowa wersja Innova HyCross: podstawowa wersja GX kosztuje od 1 959 000 rupii. Toyota udziela gwarancji na system hybrydowy na trzy lata lub 100 000 km przebiegu, a na baterię hybrydową — na osiem lat lub 160 000 km.

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