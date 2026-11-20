Toyota zaprezentowała Siennę na rok modelowy 2027 z hybrydowym układem szóstej generacji. Moc układu napędowego minivana wzrosła z 245 do 251 KM, a standardowe wyposażenie uzupełniono o większe cyfrowe wyświetlacze. Z zewnątrz samochód prawie nie różni się od poprzedniej wersji, informuje Motor1.

Nowy układ hybrydowy

Sienna będzie wyposażona w 2,5-litrowy czterocylindrowy silnik, trakcyjny silnik elektryczny o mocy 124 kW oraz akumulator litowo-jonowy o pojemności 1,15 kWh. W wersji z napędem na przednie koła układ ten przekazuje moc na przednie koła. Maksymalny moment obrotowy pozostał na poziomie 176 lb-ft.

Firma przeprogramowała silnik do pracy przy niższych obrotach podczas manewrowania na parkingach i jazdy ze średnimi prędkościami, co powinno sprawić, że układ napędowy będzie pracował ciszej. Hybryda otrzymała również bardziej wydajne silniki elektryczne oraz nową platformę elektryczną ze zaktualizowanym modułem sterującym i oprogramowaniem.

Dla Sienny przygotowano także nowy układ kierowniczy: zmieniono kolumnę kierowniczą, przekładnię kierowniczą, moduł sterowania silnikiem i czujnik momentu obrotowego. Toyota deklaruje mniejszy wysiłek przy kierowaniu przy niskich prędkościach oraz lepszą stabilność na trasie. Minivan otrzymał również układ hamulcowy, który wcześniej zaprezentowano dla Toyoty RAV4 na 2026 rok.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Zużycie paliwa i wyposażenie

Według Toyoty Sienna z napędem na przednie koła przyspiesza od 0 do 60 mil na godzinę w 7,5 sekundy. Odmiana z napędem na wszystkie koła z dodatkowym tylnym silnikiem elektrycznym o mocy 40 kW wykonuje to ćwiczenie w 7,6 sekundy — o 0,3 sekundy szybciej niż wersja z 2026 roku.

Deklarowane zużycie paliwa dla przednionapędowej Sienny wynosi 39 mil na galon w mieście, 35 na trasie i 37 w cyklu mieszanym. Wersja z napędem na wszystkie koła ma takie same wartości; w ruchu miejskim jest to o 4 mile na galon lepiej niż w poprzednim modelu, a w cyklu mieszanym — o 2 mile na galon.

Wszystkie wersje wyposażenia Sienny na 2027 rok będą miały 12,9-calowy cyfrowy zestaw wskaźników oraz 12,3-calowy centralny ekran systemu multimedialnego. Standardowe wyposażenie obejmie także wideorejestrator i oświetlenie wnętrza LED. Sprzedaż modelu ma rozpocząć się na początku 2027 roku, a Toyota ogłosi ceny bliżej rozpoczęcia sprzedaży.

Czytaj nas na