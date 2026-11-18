Toyota wycofuje w Stanach Zjednoczonych około 62 tysięcy pickupów Tundra z powodu wady wałka rozrządu, który może pęknąć lub złamać się podczas jazdy. Może to doprowadzić do nagłej utraty mocy i zwiększyć ryzyko wypadku, informuje Motor1.

Jakie samochody obejmuje akcja wycofania

Kampania dotyczy niehybrydowych Toyota Tundra z lat modelowych 2022–2023 i 2025–2026, wyposażonych w 3,4-litrowy silnik V6 z dwiema turbosprężarkami. Pojazdy te wyprodukowano w okresie, gdy do łańcucha dostaw trafiła partia wadliwych części.

Wycofanie nie obejmuje Tundr z roku modelowego 2024, hybrydowych wersji i-Force Max ani SUV-ów Toyota Sequoia z tym samym 3,4-litrowym silnikiem. Według Toyoty modele te nie otrzymały wałków rozrządu z problematycznej partii.

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Kontrola i wymiana części

Producent powiązał problem z nieprawidłowym wykonaniem wałka rozrządu: część może pęknąć i rozpaść się wewnątrz silnika. Firma szacuje, że około 300 takich wałków mogło zostać zamontowanych w pojazdach seryjnych, jednak w celu kontroli wycofuje całą grupę około 62 tysięcy pickupów.

Dealerzy sprawdzą, czy w konkretnym pojeździe zamontowano część z podejrzanej partii. Jeśli tak, wałek rozrządu zostanie wymieniony bezpłatnie; jeśli nie — nie zostaną wykonane dodatkowe prace. Toyota nie informowała o potwierdzonych wypadkach ani obrażeniach związanych z tą usterką.

Toyota spodziewa się wysłać listy do właścicieli do połowy stycznia 2027 roku. Właściciele mogą także sprawdzić po numerze VIN w systemie akcji wycofań Toyoty, czy kampania dotyczy ich pojazdu.

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