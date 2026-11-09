W Turcji Trabzonspor pokonał Alanyaspor 2:0 na wyjeździe w meczu Süper Lig i przedłużył serię zwycięstw w lidze do sześciu spotkań. Po 11 meczach zespół ma 25 punktów i awansował na drugą pozycję, tracąc trzy punkty do liderującego Galatasaray, podaje Anadolu Agency.

Gole w pierwszej połowie

Wagner Pina otworzył wynik w 17. minucie. Reprezentant Republiki Zielonego Przylądka otrzymał długie podanie od Chibuike Nwaiwu, wbiegł w pole karne prawą stroną i z ostrego kąta uderzył w dalszy róg.

W 34. minucie przewagę gości podwyższył Mohamed Salah. Paul Onuachu przedłużył podanie Ernesta Muciego, po czym egipski piłkarz zabrał piłkę sprzed wślizgu Nuno Limy i lewą nogą posłał ją w dolny róg bramki.

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Szóste zwycięstwo z rzędu

W drugiej połowie Salah mógł skompletować dublet, ale jego podkręcony strzał lewą nogą minął słupek. Onuachu również nie wykorzystał okazji w 75. minucie, strzelając obok bramki po dośrodkowaniu z lewego skrzydła.

Alanyaspor próbował pod koniec spotkania zmniejszyć stratę. W 85. minucie Omar Ben Ali zmusił Andre Onanę do interwencji po strzale z bliskiej odległości. W doliczonym czasie gry Ben Ali po rzucie wolnym Florenta Hadergjonaja trafił w boczną część słupka, a Fidan Aliti przy dobitce strzelił ponad bramką. Alanyaspor z 12 punktami pozostał na 13. miejscu.

Dla Trabzonsporu było to ósme zwycięstwo w dziewięciu meczach we wszystkich rozgrywkach pod wodzą niemieckiego trenera Thomasa Reisa, który objął zespół we wrześniu. Jedyną porażką w tym okresie był domowy mecz Ligi Konferencji z niemieckim Freiburgiem — 0:1.

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