Turecki Trabzonspor odniósł w Bułgarii zwycięstwo 2:1 nad CSKA Sofia, odrabiając straty w meczu czwartej kolejki Ligi Konferencji UEFA. Jak informuje Anadolu Agency, goście zdobyli decydującą bramkę w trzeciej minucie doliczonego czasu gry.

Samobójczy gol w pierwszej połowie

Gospodarze otworzyli wynik w 32. minucie. Bramkarz Trabzonsporu Andre Onana obronił strzał Stefano Sensiego z lewej strony pola karnego, ale Sidney Lopes Cabral po dobitce skierował piłkę do własnej bramki.

Do przerwy CSKA Sofia utrzymał jednobramkowe prowadzenie. Na początku drugiej połowy bułgarski zespół miał jeszcze kilka okazji: Andre Onana obronił strzał Angelo Martino w 50. minucie, a Santiago Godoy najpierw uderzył obok bramki, a później jego strzał również obronił bramkarz gości.

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Dwa gole pod koniec meczu

Trabzonspor wyrównał w 69. minucie. Mohamed Salah otrzymał długie podanie od Batisty Mendy'ego, wyszedł za plecy obrońców i pokonał bramkarza Fedora Lapoukhova.

W 85. minucie Lapoukhov uratował CSKA Sofia po sytuacji sam na sam Mustafy Eskihellaca. W doliczonym czasie gry Ozan Tufan nie wykorzystał okazji, by wyprowadzić gości na prowadzenie, jednak w 90+3. minucie Noah Saviolo zdobył zwycięską bramkę. Przejął piłkę po nieudanej próbie wybicia przez obrońców dośrodkowania Salaha z prawej strony i niskim strzałem pokonał Lapoukhova.

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