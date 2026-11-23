Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że skłania się ku wznowieniu ataków na Iran po Nowym Roku, jeśli Waszyngton i Teheran nie zawrą porozumienia w sprawie zakończenia konfliktu. Jak informuje The Hill, przyznał również, że pośrednie negocjacje między dwoma krajami trwają.

Oświadczenie Trumpa

W wywiadzie dla Fox News Trump oskarżył stronę irańską o przeciąganie negocjacji. Porównał irańskich urzędników do zawodowych tancerzy stepu i stwierdził, że nieustannie mówią, ale nie osiągają rezultatów.

Prezydent USA powiedział również, że ma nadzieję, iż Iran spróbuje sprawdzić granice amerykańskiej morskiej blokady pobliskich portów. Według niego w takim przypadku irańskie siły znalazłyby się na dnie morza wraz z resztą floty.

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Reakcja Iranu i ostatnie ataki

Rzecznik irańskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Esmail Baghaei oświadczył, że Teheran wykorzysta wszelkie dostępne środki, aby przeciwstawić się temu, co nazwał amerykańską agresją. Podkreślił, że Iran nie będzie tolerował morskiej blokady, którą Teheran uważa za agresję wojskową.

Według publikacji w minionym tygodniu Iran i Stany Zjednoczone wzajemnie przeprowadziły ataki. Irańskie ataki były wymierzone w amerykańską bazę lotniczą w Kuwejcie, a siły USA we wtorek zaatakowały irańską wyspę Keszm w Cieśninie Ormuz. Poprzedził to nieoficjalny okres względnego spokoju trwający około dwóch miesięcy.

Sytuacja w USA

Republikanie w Senacie USA zablokowali rezolucję, która miała zobowiązać Trumpa do zakończenia działań wojennych na Bliskim Wschodzie. The Hill pisze również, że Iran ma trudności z finansowaniem ataków z powodu presji ekonomicznej amerykańskiej blokady.

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