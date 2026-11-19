Prezydent USA Donald Trump chce dążyć do porozumienia w sprawie redukcji arsenałów jądrowych Stanów Zjednoczonych, Rosji — państwa-agresora — oraz Chin podczas trójstronnego szczytu w Chinach. Informuje o tym France 24.

Redukcja arsenałów jądrowych

Według oceny dziennikarza France 24 Philipa Turle'a Trump prawdopodobnie będzie nalegał na osiągnięcie trójstronnego porozumienia między USA, Rosją i Chinami. Kwestia broni jądrowej jest jednym z głównych punktów porządku obrad amerykańskiego prezydenta podczas tego spotkania.

Celem możliwego porozumienia ma być zmniejszenie zapasów jądrowych trzech państw. W materiale nie podano konkretnych parametrów ani terminów takiej możliwej decyzji.

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Iran i kwestie regionalne

Iran został wskazany jako kolejny ważny temat rozmów. Według France 24 trzej przywódcy mają wspólny interes w niedopuszczeniu do zdobycia przez Iran broni jądrowej.

Wśród innych kluczowych kwestii trójstronnego spotkania spodziewane są konflikty regionalne i ceny ropy.

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