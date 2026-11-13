W Stanach Zjednoczonych prezydent Donald Trump kupił akcje Nvidii o wartości od 1 mln do 5 mln dolarów na kilka dni przed tym, jak jego administracja w maju 2025 roku uchyliła wprowadzoną za prezydentury Joe Bidena regułę dotyczącą eksportu najnowocześniejszych amerykańskich chipów AI do Chin. Poinformował o tym The Guardian, powołując się na deklaracje finansowe Trumpa oraz analizę organizacji antykorupcyjnej DeKleptocracy.

Uchylenie ograniczeń eksportowych

Uchylona reguła miała ograniczyć możliwości amerykańskich producentów w sprzedaży zaawansowanych chipów do Chin. Miała również na celu wzmocnienie produkcji chipów w USA oraz ochronę kraju przed ryzykiem uzyskania przez Chiny przewagi w rozwoju sztucznej inteligencji.

Dla Nvidii Chiny były jednym z największych rynków: w latach 2010–2022 przypadało na nie około jednej czwartej sprzedaży firmy. Po ogłoszeniu uchylenia reguły, która ograniczała możliwości Nvidii w sprzedaży produktów do Chin, wartość akcji producenta wzrosła.

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Dalsze transakcje akcjami

W grudniu 2025 roku Trump oświadczył, że pozwoli Nvidii sprzedawać Chinom chipy H200. Departament Handlu USA zatwierdził tę decyzję w styczniu 2026 roku. Eksperci cytowani przez publikację zaznaczali, że H200 należały do najnowocześniejszych chipów firmy i były około sześć razy wydajniejsze niż chipy dostępne wówczas w Chinach.

Po oświadczeniu o zezwoleniu na sprzedaż H200 do Chin Trump, według jego deklaracji finansowych, co najmniej trzy razy kupował akcje Nvidii za kwoty od 250 001 do 500 000 dolarów za każdym razem. Od objęcia urzędu przeprowadził dziesiątki transakcji akcjami producenta chipów, a także kupował papiery wartościowe Microsoftu, Mety i Apple.

DeKleptocracy w swojej analizie zakwestionowała możliwy wpływ osobistych interesów finansowych Trumpa na decyzje dotyczące amerykańskiej polityki eksportu technologii do Chin.

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