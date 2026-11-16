Prezydent USA Donald Trump planuje w tym tygodniu udać się na szczyty na Filipinach i w Chinach luksusowym Boeingiem 747 podarowanym przez Katar. Nie jest jednak jasne, czy samolot otrzymał wszystkie niezbędne modernizacje bezpieczeństwa, aby służyć jako tymczasowe zastępstwo prezydenckiego Air Force One — informuje The Independent.

Według NBC News, na które powołuje się gazeta, dwóch amerykańskich urzędników oświadczyło, że samolot przeszedł pewne modernizacje, regularną obsługę techniczną oraz kosmetyczne zmiany we wnętrzu. Nadal jednak nie jest jasne, czy maszyna otrzymała wszystkie niezbędne modyfikacje, o których wcześniej mówił Trump.

Stanowisko Białego Domu

Wysoki rangą urzędnik administracji USA odmówił komentarza na temat konkretnych modernizacji samolotu. Oświadczył, że administracja wspiera możliwości bezpiecznego, chronionego i niezawodnego transportu prezydenta oraz aktualizuje je w razie potrzeby.

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Dyrektor ds. komunikacji Białego Domu Steven Cheung wcześniej nazwał samolot nowoczesnym i oświadczył, że wyposażono go w systemy bezpieczeństwa wysokiego poziomu, mające chronić prezydenta i jego personel.

Tymczasowy samolot prezydencki

Wartość samolotu podarowanego przez Katar szacuje się na 400 mln dolarów. Został przekazany w ubiegłym roku, a dostosowanie go do standardów Air Force One kosztowało, według gazety, 1 mld dolarów. Samolot miał służyć jako tymczasowa maszyna do czasu dostawy przez Boeinga dwóch nowych samolotów prezydenckich w 2028 roku.

Trump wcześniej oświadczył, że pełne wyposażenie maszyny zajmie około 60 dni i że samolot miał zostać skierowany na dodatkowe prace w październiku. We wrześniu prezydent poleciał tym samolotem do Irlandii, a w październiku wielokrotnie korzystał z niego podczas podróży krajowych. Administracja informowała także, że po zakończeniu kadencji Trumpa w styczniu 2029 roku samolot zostanie przekazany jego bibliotece prezydenckiej na Florydzie.

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