W Stanach Zjednoczonych prezydent Donald Trump ma wręczyć byłemu burmistrzowi Nowego Jorku Rudy’emu Giulianiemu Prezydencki Medal Wolności w Gabinecie Owalnym w środę rano. Giuliani poinformował o tym na antenie programu War Room w sieci Real America’s Voice, donosi The Independent.

82-letni Giuliani, który wcześniej był osobistym prawnikiem Trumpa, powiedział, że według jego informacji ceremonia jest zaplanowana na godz. 11:00. Oświadczył, że czuje się bardzo poruszony i zaszczycony nie tylko samą nagrodą, ale także tym, że wręczy ją Trump.

Giuliani sugeruje związek z 11 września

Były burmistrz uważa, że nagroda może zostać przyznana za jego reakcję na ataki terrorystyczne z 11 września 2001 roku. W czasie ataków Giuliani kierował Nowym Jorkiem; za swoje działania zyskał przydomek „burmistrza Ameryki”. W tym samym roku magazyn Time uznał go Człowiekiem Roku.

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Giuliani zaznaczył, że chce zobaczyć tekst uzasadnienia odznaczenia, jednak przypuszcza, że będzie on dotyczył właśnie 11 września. We wrześniu obchodzono 25. rocznicę tych ataków.

Trzeci medal podczas drugiej kadencji Trumpa

Giuliani ma zostać trzecią osobą uhonorowaną Prezydenckim Medalem Wolności podczas drugiej kadencji prezydenckiej Trumpa. Dwaj wcześniejsi laureaci otrzymali odznaczenie pośmiertnie: założyciel Turning Point USA Charlie Kirk w październiku 2025 roku oraz trader Welles Crowther we wrześniu 2026 roku.

Crowther zginął, ratując ludzi w Wieży Południowej World Trade Center. Trump wcześniej informował także o planach uhonorowania byłego sekretarza ds. mieszkalnictwa i rozwoju miast Bena Carsona, mistrza olimpijskiego w hokeju z 2026 roku Connora Hellebuycka oraz miotacza baseballowego Rogera Clemensa.

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