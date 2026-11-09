Prezydent USA Donald Trump nazwał dyrektora generalnego Nvidii Jensena Huanga „uczciwym człowiekiem” w związku z doniesieniami o jego rzekomym związku z kobietą, którą amerykańskie służby kontrwywiadowcze, według mediów, uważają za powiązaną z chińskim wywiadem.

Jak podaje Anadolu Agency, Trump powiedział, że Huang „wykonał niesamowitą pracę dla naszego kraju”, i wezwał do wysłuchania jego wyjaśnień. Prezydent odpowiadał na pytania dotyczące doniesień o możliwym związku i prawdopodobnym dochodzeniu rady dyrektorów Nvidii.

Informacje „The New York Times”

Według „The New York Times” sekretarz stanu USA Marco Rubio nadzorował przygotowanie tajnej notatki wywiadowczej, która ostrzegała wysokich urzędników administracji Trumpa o bliskiej relacji Huanga z Alice Huang. Notatka, jak informowała gazeta, została przygotowana wiosną i rozpowszechniona wśród urzędników ds. bezpieczeństwa narodowego przed państwową wizytą Trumpa w Chinach w maju.

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Alice Huang, która nie jest krewną szefa Nvidii, była menedżerką wysokiego szczebla w singapurskiej firmie Megaspeed International. Według „The New York Times” firma kupowała zaawansowane procesory do sztucznej inteligencji, gdy była objęta federalnym dochodzeniem w związku z podejrzeniami o przemyt półprzewodników do Chin kontynentalnych.

Podróż do Chin

„The New York Times” podał również, że informacje uzyskano w wyniku elektronicznej inwigilacji Alice Huang. Według gazety amerykańskie organy kontrwywiadowcze doszły do wniosku, że została ona zwerbowana przez chińskie Ministerstwo Bezpieczeństwa Państwowego. Po analizie przechwyconych wiadomości, które rzekomo wskazywały na intymną relację z obywatelem USA, funkcjonariusze wywiadu zidentyfikowali tę osobę jako Jensena Huanga.

Huang początkowo nie został włączony do oficjalnej delegacji biznesowej Trumpa podczas państwowej wizyty prezydenta USA w Chinach w maju. Gdy media zwróciły uwagę na jego nieobecność, Trump miał interweniować, aby szef Nvidii dołączył do Air Force One podczas tankowania na Alasce. Według Anadolu Agency Trump nie wprowadził również ograniczeń wobec Huanga ani Nvidii, uznając dominację rynkową producenta chipów za ważną dla konkurencyjności USA i rynków finansowych.

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