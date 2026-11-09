Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że wznowienie działań zbrojnych z Iranem jest mało prawdopodobne, jeśli negocjacje będą postępować. Powiedział to w wywiadzie dla CNN, informuje NDTV World.

Warunek dotyczący działań zbrojnych

Trump oświadczył, że decyzja o możliwym wznowieniu działań zbrojnych będzie zależała od tego, czy Iran podpisze, jak to ujął, „bardzo silne porozumienie”. Twierdził również, że USA już wyrządziły Iranowi znaczne szkody pod względem wojskowym.

W ostatnich tygodniach Trump groził wznowieniem uderzeń. Amerykańskie media sugerowały, że działania zbrojne mogą zostać wznowione po wyborach uzupełniających w USA. Wcześniej Trump przyznał, że niepopularna wojna z Iranem częściowo wpłynęła na porażkę Partii Republikańskiej w głosowaniu we wtorek.

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Przerwa w kontaktach mediatorów

Minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Aragczi powiedział w telewizji państwowej, że podróże mediatorów nie odbywały się od kilku dni. Według niego powodem była reakcja na wyniki wyborów w USA, a dalsze kroki będą zależeć od tego, jak strona amerykańska oceni konsekwencje głosowania.

Trump oświadczył również, że presja gospodarcza może zmusić irańskie kierownictwo do zgody na porozumienie pokojowe na warunkach Waszyngtonu. W szczególności twierdził, że inflacja w Iranie wynosi w tym roku 301%. NDTV World zauważa, że Iran częściowo blokuje ruch przez Cieśninę Ormuz, co ogranicza dostawy ropy z państw Zatoki Perskiej i podnosi ceny benzyny w USA.

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