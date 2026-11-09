Prezydent USA Donald Trump w wywiadzie dla programu „60 Minutes” oświadczył, że wrogość między prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim a Władimirem Putinem jest jedną z głównych przeszkód w zakończeniu wojny rosyjsko-ukraińskiej. Informuje o tym The Hill.

Odpowiadając na pytanie dziennikarza CBS News Rossa Douthata o największą przeszkodę dla pokoju, Trump powiedział, że uważa strony za bliskie zawarcia porozumienia. Stwierdził również, że wojna nie rozpoczęłaby się, gdyby był prezydentem USA, i nazwał ją wojną, którą odziedziczył.

Stosunek do stron wojny

Douthat zapytał Trumpa, czy bardziej ufa którejś ze stron. Prezydent USA nie odpowiedział wprost, mówiąc, że dobrze dogaduje się z obiema. Według niego wojna wkrótce się zakończy, a między Zełenskim i Putinem istnieje znaczna wrogość.

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Dziennikarz zauważył, że stosunek Zełenskiego może być zrozumiały, ponieważ to Rosja dokonała inwazji na Ukrainę. W odpowiedzi Trump oświadczył, że podczas pierwszego spotkania Zełenskiego i Putina Rosji rzekomo okazano „wielki brak szacunku”.

Rozejm energetyczny

Jak pisze wydanie, w ostatnich miesiącach Trump wiązał wojnę rosyjsko-ukraińską ze wzrostem cen paliwa. W ubiegłym miesiącu napisał w Truth Social, że Ukraina i Rosja zgodziły się na rozejm energetyczny.

Wkrótce potem Rosja, państwo agresor, uderzyła w elektrownię we wschodniej Ukrainie, zaznacza The Hill.

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