Prezydent USA Donald Trump ogłosił umowy handlowe i strategiczne inwestycje dla amerykańskich firm w Azji Południowo-Wschodniej o wartości ponad 17 mld dolarów. Biały Dom poinformował o tym po dwudniowej roboczej wizycie Trumpa na Filipinach na szczycie ASEAN w Manili, jak podaje Channel NewsAsia.

Kontrakt dla Philippine Airlines

Wśród porozumień jest sfinalizowanie sprzedaży 20 samolotów Boeing 787 liniom Philippine Airlines. Biały Dom oszacował wartość umowy Boeinga i GE Aerospace na 12 mld dolarów.

Waszyngton i Manila będą również pracować nad pozyskaniem ponad 2 mld dolarów amerykańskiego finansowania na zakupy obronne Filipin. Zgodnie z oświadczeniem Białego Domu USA przekażą 400 mln dolarów na wsparcie operacji wojskowych na Morzu Południowochińskim. Firma Subic Grain planuje zbudować w zatoce Subic magazyn paliwa o wartości 40 mln dolarów, a Filipiny zmodernizują lotnisko Basco, aby poprawić dostęp wojskowy, reagowanie na klęski żywiołowe i logistykę.

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Energetyka, uzbrojenie i AI

Tajlandia planuje wydać do 123 mln dolarów na amerykańskie systemy artylerii rakietowej HIMARS. Według Białego Domu może to potencjalnie być pierwsza taka umowa w kontynentalnej części Azji Południowo-Wschodniej.

W Indonezji Latitude Energy i państwowy fundusz inwestycyjny Danantara prowadzą negocjacje w sprawie projektu węglowego o wartości 2 mld dolarów z wykorzystaniem amerykańskich technologii. Navajo Transitional Energy Company zawarła trzyletnią umowę o wartości 100 mln dolarów na dostawy węgla dla jednostki malezyjskiej państwowej spółki energetycznej Tenaga Nasional Berhad.

USA zobowiązały się również wesprzeć programy rozwoju sztucznej inteligencji w Malezji i Brunei. Brunejska firma Unified National Networks planuje przyznać amerykańskiej firmie Vertiv przetarg na centrum danych, a zakupy u amerykańskich dostawców na potrzeby tego projektu wyniosą niemal 1 mld dolarów. Amerykańskie konsorcjum pomoże rządowi Malezji stworzyć suwerenną platformę chmurową dla AI, a Waszyngton zaproponował 50 mln dolarów na wsparcie tej inicjatywy.

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