W Stanach Zjednoczonych prezydent Donald Trump ogłosił, że Stephen Miller 9 listopada 2026 roku obejmie stanowisko szefa personelu Białego Domu, zastępując Susie Wiles. Nowy szef personelu ma rozpocząć pracę w poniedziałek.

Nominacja Millera

Trump poinformował o decyzji kadrowej w piątkowym wpisie na Truth Social. Nazwał Millera, który obecnie jest zastępcą szefa personelu w administracji Trumpa, jednym ze swoich najbardziej zaufanych doradców. Poinformował o tym The Hill.

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Przejście Wiles

Susie Wiles opuszcza Biały Dom i przechodzi do organizacji politycznej Trumpa. Według prezydenta wykonała wybitną pracę na stanowisku szefowej personelu, a on podziękował jej również za służbę.

We wpisie Trump wskazał konkretną datę rozpoczęcia pracy przez Millera — poniedziałek, 9 listopada 2026 roku. We wpisie nie podano innych szczegółów dotyczących jego przyszłych obowiązków.

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