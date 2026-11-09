Prezydent USA Donald Trump w West Palm Beach na Florydzie wyraził poparcie dla sekretarza obrony Pete’a Hegsetha oraz sekretarza zdrowia i opieki społecznej Roberta F. Kennedy’ego Jr. w obliczu możliwych inicjatyw demokratów dotyczących ich impeachmentu. Jak podaje Anadolu Agency, Trump nazwał obu członków swojego gabinetu bardzo godnymi ludźmi.

Poparcie dla Hegsetha i Kennedy’ego

Trump nazwał Kennedy’ego popularną osobą i poparł pracę Hegsetha podczas wojny z Iranem. W odniesieniu do szefa Pentagonu prezydent stwierdził, że zarzuty wobec niego w istocie sprowadzają się do zwycięstw w dwóch wojnach — konflikcie z Iranem oraz amerykańskiej operacji wojskowej w Wenezueli, która, według agencji, zakończyła się pojmaniem prezydenta Nicolasa Maduro.

Prezydent wezwał również demokratów, aby skupili się na innych kwestiach ważnych dla kraju. Jego oświadczenie padło przed spodziewanym w tym tygodniu głosowaniem w Izbie Reprezentantów w sprawie możliwego impeachmentu Hegsetha. Sekretarz obrony obiecał walczyć z tą inicjatywą i opublikował w mediach społecznościowych serię nagrań wideo w odpowiedzi na nią.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Komentarze Vance’a na temat wojny

Osobno Trump skomentował wpis wiceprezydenta J.D. Vance’a w serwisie społecznościowym X z 4 listopada 2026 roku. Vance analizował w nim wyniki wyborów uzupełniających i łączył porażki republikanów z wojną z Iranem. Trump odrzucił sugestie o napięciu w relacjach z wiceprezydentem, zaznaczając jednocześnie, że komentarze Vance’a nie spodobały się wielu osobom.

Według Trumpa Vance powinien był wyraźniej poprzeć decyzję o konflikcie zbrojnym i bezpośrednio odpowiedzieć, czy administracja podjęłaby taką samą decyzję ponownie. Trump uważa, że odpowiedź powinna być twierdząca. Vance, który przed rozpoczęciem wojny wyrażał obawy dotyczące jej możliwości, nie bronił bezpośrednio tej decyzji w swoim wpisie. Stwierdził, że zwolennicy wojny powinni wyjaśnić, czy uważają ją za uzasadnioną mimo możliwych strat politycznych Partii Republikańskiej, w tym ryzyka utraty kontroli nad Senatem na następne sześć lat.

Czytaj nas na