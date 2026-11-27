Prezydent USA Donald Trump poparł działania premiera Iraku Alego al-Zaidiego, mające na celu wzmocnienie kontroli państwa w kraju, zakończenie przemytu ropy, walkę z korupcją oraz przekazanie całej broni pod wyłączną kontrolę państwa. Trump napisał o tym w serwisie Truth Social 27 listopada, informuje Channel NewsAsia.

Spór o eksport ropy

Oświadczenie prezydenta USA padło po słowach rzecznika rządu Iraku Hajdera al-Abudiego, który powiedział, że Bagdad uznaje eksport ropy naftowej z pominięciem państwowej spółki marketingowej SOMO za przemyt. Według niego dochody z takich dostaw nie trafiają do skarbu państwa.

Al-Abudi oświadczył również, że Irak według oceny rządu stracił około 100 mld dolarów z powodu przemytu ropy przez region Kurdystanu w latach 2008–2025. Nie sprecyzowano, w jaki sposób obliczono tę kwotę.

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Działania Bagdadu w Kurdystanie

Władze Iraku zamknęły dwa przejścia graniczne w Kurdystanie — na granicy z Syrią oraz na granicy z Iranem. Stało się to po poleceniu al-Zaidiego dla władz federalnych, aby przejęły kontrolę nad punktami kontrolnymi zarządzanymi przez półautonomiczny rząd regionalny.

Tysiące Kurdów protestowały przeciwko planom premiera, by przekazać pola naftowe pod kontrolę federalną i rozmieścić wojska federalne wzdłuż międzynarodowych granic regionu. Najwyższy sąd Iraku orzekł, że Bagdad ma prawo rozmieszczać siły federalne wzdłuż wszystkich granic międzynarodowych, w tym w Kurdystanie.

Równolegle rząd przeciwstawia się powiązanej z Iranem szyickiej grupie Kataib Hezbollah. W ubiegłym tygodniu al-Zaidi nakazał armii przygotować się do wejścia do miasta Dżurf as-Sachr na południe od Bagdadu, gdzie rząd oskarża grupę o organizowanie przemytu. Kataib Hezbollah początkowo stawiała opór, ale później zgodziła się wpuścić wojskowych do miasta.

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