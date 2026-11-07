Prezydent USA Donald Trump powiedział, że planuje przeprowadzić kilka zmian w swoim gabinecie po tym, jak Republikanie stracili obie izby Kongresu w wyborach śródokresowych. Powiedział to w piątkowym wywiadzie dla CBS News, poinformowała Anadolu Agency.

Możliwe decyzje kadrowe

Zapytany, czy planuje kogoś zwolnić, Trump odpowiedział twierdząco. Jednocześnie wyjaśnił, że chodzi tylko o kilka zmian.

Prezydent USA powiedział również, że lubi członków swojego gabinetu i uważa ich za dobrych. Trump nie wymienił urzędników, których mogą dotyczyć te decyzje, ani nie sprecyzował terminu możliwych zmian.

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Nowy szef personelu

Oświadczenie padło po tym, jak Trump ogłosił, że zastępca szefa personelu Stephen Miller zostanie nowym szefem personelu Białego Domu. Zastąpi na tym stanowisku Susie Wiles.

Wiles, która pełniła funkcję szefowej personelu Białego Domu, przejdzie do struktury politycznej Trumpa. Wywiad dla programu 60 Minutes ma zostać wyemitowany w niedzielę.

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