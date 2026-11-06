Prezydent USA Donald Trump powiązał wyprzedaż na amerykańskim rynku akcji 5 listopada z wyborczym zwycięstwem Partii Demokratycznej w wyborach śródokresowych, które odbyły się 3 listopada. Była to jego ocena przyczyn spadku rynku, opublikowana po zakończeniu sesji.

Oświadczenie prezydenta

We wpisie na Truth Social Trump stwierdził, że giełda się załamała z powodu sukcesu demokratów we wtorek. Napisał również, że powinni winić wyłącznie siebie. W zapisie nazwy partii użył słowa „Dumocrats” w odniesieniu do demokratów. Jednocześnie Trump bezpośrednio obarczył demokratów odpowiedzialnością za spadek.

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Ocena analityków

Jak podaje The Hindu, analitycy wiązali spadek z obawami, że demokraci mogą zagrozić boomowi inwestycyjnemu w centra danych dla sztucznej inteligencji. Nasdaq odnotował tego dnia najgorszą sesję pod względem procentowym od kwietnia 2025 roku. W materiale obawy te przedstawiono jako ocenę analityków, a nie jako potwierdzoną przyczynę wyprzedaży.

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