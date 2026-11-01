Prezydent USA Donald Trump zasugerował, że część z czterech salwadorskich techników lotniczych, którzy zaginęli po ataku w pobliżu Port-au-Prince na Haiti, mogła zginąć. Nie ma oficjalnego potwierdzenia ich śmierci, informuje Agencja Anadolu.

Rozmowa z Bukele

Podczas rozmowy z dziennikarzami w swojej posiadłości Mar-a-Lago na Florydzie Trump powiedział, że omówił sytuację z prezydentem Salwadoru Nayibem Bukele. Według niego Bukele mówił o poważnych problemach z bezpieczeństwem na Haiti po ataku na salwadorski personel.

Trump oświadczył również, że w wyniku ataku zginęła część ludzi Bukele. Jak zauważa agencja, słowa te mogły wskazywać na śmierć co najmniej części z czterech zaginionych techników, jednak nie zostało to oficjalnie potwierdzone. Zapytany o możliwą pomoc Waszyngtonu Trump odpowiedział, że Bukele jej nie potrzebuje.

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Poszukiwania techników

W środę Salwador ogłosił wysłanie na Haiti ponad 2 tys. żołnierzy w celu poszukiwania czterech techników. Zaginęli oni 18 października po zasadzce urządzonej przez gang w pobliżu Port-au-Prince.

Technicy służyli w wspieranych przez ONZ Siłach Przeciwdziałania Grupom Gangsterskim, które pomagają władzom Haiti w walce z uzbrojonymi grupami przestępczymi. Bukele później potwierdził w serwisie społecznościowym X, że rozmawiał z Trumpem, a wcześniej zaprzeczał doniesieniom, że ciała znalezione na Haiti należą do zaginionych techników. Biuro premiera Haiti Alixa Didiera Fils-Aimé poinformowało, że rządy Haiti i Salwadoru uzgodniły wzmocnienie koordynacji operacji poszukiwawczo-ratunkowych i środków bezpieczeństwa.

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