Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że surowa polityka deportacji podczas jego pierwszej kadencji prezydenckiej była zbyt restrykcyjna i ostatecznie zaszkodziła mu politycznie. Powiedział to w wywiadzie dla programu CBS 60 Minutes, informuje Anadolu Agency.

Trump przyznał, że ograniczenia imigracyjne jego administracji mogły pójść za daleko. Według niego takie podejście negatywnie wpłynęło na wyniki jego partii w wyborach śródokresowych.

Możliwy kompromis

Prezydent USA zauważył również, że wielu Amerykanów uważa, iż imigrantom, którzy mogli nielegalnie wjechać do kraju, ale przez lata pracowali i ułożyli sobie życie w Stanach Zjednoczonych, należy pozwolić zostać. Zasugerował możliwość kompromisu z Demokratami w sprawie polityki imigracyjnej.

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Trump wspomniał o pracownikach hoteli, restauracji i innych branż, którzy mają w kraju ustabilizowane życie i pracę. Jego zdaniem deportacja takich osób jest trudną kwestią.

Priorytet deportacji

Jednocześnie Trump powiedział, że wśród zwolenników bardziej rygorystycznego podejścia są tacy, którzy chcieliby deportować wszystkich. Przyznał, że w jego administracji jest wiele osób o takim stanowisku. Prezydent przedstawił bardziej umiarkowany wariant: w pierwszej kolejności deportować przestępców, osoby, które popełniły brutalne przestępstwa, oraz handlarzy narkotyków, jednocześnie rozpatrując indywidualne decyzje wobec osób, które mieszkały i pracowały w USA przez 10 lub 15 lat.

Wywiad nagrano w piątek, kilka godzin przed ogłoszeniem, że wieloletni doradca Trumpa Stephen Miller zastąpi Susie Wiles na stanowisku szefa personelu Białego Domu.

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