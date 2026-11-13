Prezydent Donald Trump zadzwonił do dyrektora generalnego Nvidii Jensena Huanga i namawiał go, by walczył o swoje stanowisko przed rezygnacją. The Hill informuje o tym, powołując się na „The New York Times”, który zacytował dwie osoby poinformowane o rozmowie.

Według publikacji Huang ustąpił ze stanowiska szefa Nvidii po pojawieniu się doniesień o kilku pozamałżeńskich związkach. Jedno z takich doniesień dotyczyło kobiety podejrzewanej o szpiegowanie na rzecz chińskiego rządu. Informacje te nie są przedstawiane jako ustalone fakty.

Komentarz Trumpa

W czwartek Trump powiedział komentatorowi sportowemu Stephenowi A. Smithowi, że rozmawiał z Huangiem w środę, i nazwał tę sytuację smutną. Według prezydenta Huang najbardziej martwi się o żonę i rodzinę.

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Odpowiadając na pytanie, czy szef Nvidii powinien był zrezygnować, Trump stwierdził, że zależy to od tego, czy kobieta, z którą Huanga łączyły doniesienia, była chińską szpieżką. Dodał, że nie wie, czy zostało to już ustalone.

Reakcja rynku i Kongresu

W związku z rezygnacją Huanga i doniesieniami o skandalu notowania Nvidii spadły w ciągu ostatnich pięciu dni o ponad 13%. Trump i Huang utrzymywali bliskie relacje w obliczu rosnącego popytu na wydajne chipy Nvidii w związku z rozwojem sztucznej inteligencji.

Pod koniec ubiegłego roku Trump zmienił stanowisko i zezwolił Nvidii na sprzedaż Chinom chipów H200. Członkowie obu partii wzywają Kongres do zbadania powiązań Huanga z domniemaną szpieżką oraz wprowadzenia ograniczeń w dostępie Chin do zaawansowanych chipów. Demokraci domagają się również zbadania, co Trump wiedział o tej sprawie.

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