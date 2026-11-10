Przed rozmowami w Abu Zabi w ZEA prezydent USA Donald Trump oświadczył, że Waszyngton dostrzega rosnącą gotowość Federacji Rosyjskiej — państwa-agresora — oraz Ukrainy do zakończenia wojny. Trójstronne konsultacje z mediacją USA mają rozpocząć się później we wtorek, poinformowała CNBC.

Rozmowy w Abu Zabi

W rozmowie z dziennikarzami w Białym Domu w poniedziałek Trump powiedział, że obie strony są wyczerpane wojną, która trwa ponad cztery i pół roku od pełnoskalowej inwazji Rosji w lutym 2022 roku. Według niego USA są zaangażowane w ten proces, ponieważ dąży on do powstrzymania śmierci ludzi.

Rozmowy w Abu Zabi mają trwać dwa dni i będą pierwszymi trójstronnymi kontaktami przedstawicieli USA, Ukrainy i Rosji od lutego. Wysiłkom mediacyjnym Waszyngtonu mają przewodzić Steve Witkoff i Jared Kushner. Wśród kluczowych tematów spodziewane są gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy po wojnie.

Sekretarz stanu USA Marco Rubio oświadczył w niedzielę, że dyskusje na temat możliwych gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy i Europy posunęły się naprzód, ale ostatecznych porozumień jeszcze nie osiągnięto. Zasugerował, że postęp może zostać osiągnięty podczas konsultacji w Abu Zabi.

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Terytoria i straty Rosji

Amerykański urzędnik powiedział Reutersowi, że Moskwa i Kijów rzekomo prywatnie wykazują pewną elastyczność w kwestii możliwej wymiany terytoriów. Jednocześnie wysoki rangą ukraiński urzędnik odrzucił sugestie o gotowości Kijowa do ustępstw terytorialnych, zaznaczając, że takie kwestie powinny być omawiane na poziomie przywódców państwowych i z odpowiednimi gwarancjami bezpieczeństwa.

Rosja publicznie żąda, aby Ukraina przekazała jej cały Donbas — część terytorium Ukrainy, w tym obszary, których Moskwa nie zdobyła. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że ostatnie sukcesy ukraińskich wojsk i rosnące straty Rosji wzmocniły pozycję negocjacyjną Kijowa, oraz wezwał Waszyngton do przekonania Rosji do zakończenia wojny.

Białoruska grupa hakerska Cyber Partisans oświadczyła, że jej analiza danych, które rzekomo pozyskała od Rosstatu, wykazała 393 881 zgonów związanych z działaniami bojowymi lub ich skutkami od 2022 roku do sierpnia 2026 roku. Grupa przyznała, że liczba może obejmować cywilów i zgony związane z innymi konfliktami, ale nie uwzględnia osób zaginionych, które nie zostały uznane za zmarłe. Rosstat potwierdził cyberataki, lecz zaprzeczył naruszeniu swoich baz danych; informacje te nie zostały w pełni niezależnie zweryfikowane.

Oddzielnie Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych oszacowało liczbę zabitych rosyjskich wojskowych na 400–450 tysięcy w okresie od lutego 2022 roku do czerwca 2026 roku.

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