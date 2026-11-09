W negocjacjach handlowych między USA a Kanadą ponownie omawiany jest rurociąg naftowy Keystone XL, anulowany w 2021 roku. Donald Trump oświadczył 1 listopada, że Waszyngton i Ottawa mają koncepcję porozumienia, która obejmuje ten projekt, informuje The Rio Times.

Nie ma podpisanego porozumienia

Według gazety strony nie podpisały jeszcze konkretnego porozumienia. W materiale zaznaczono również, że 50-procentowe cło na kanadyjskie towary nadal obowiązuje. Dlatego oświadczenie o koncepcji porozumienia nie oznacza, że projekt Keystone XL został już wznowiony.

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Ropa i cła

The Rio Times zauważył, że kwestia rurociągu dotyczy dostaw ropy naftowej do amerykańskich rafinerii. Gazeta wspomina także o długotrwałym sporze w Senacie USA dotyczącym ceł.

Keystone XL figuruje wśród kwestii negocjacji handlowych między Waszyngtonem a Ottawą, obok kanadyjskiej ropy i ceł. W dostępnym materiale nie podano dalszych decyzji dotyczących projektu ani warunków możliwego porozumienia.

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