Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że Stany Zjednoczone planują domagać się rekompensaty od państw, które, jak twierdzi, Waszyngton chronił podczas wojny z Iranem. W wywiadzie dla CBS News powiedział, że państwa te powinny zwrócić USA wszystkie koszty związane z wojną.

Jak podaje Al Jazeera, Trump po raz pierwszy bezpośrednio wymienił Izrael jako kraj, od którego oczekuje rekompensaty. Wcześniej wskazywał również Arabię Saudyjską, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Katar, Bahrajn i Kuwejt jako potencjalnych płatników.

Koszty USA

Według danych amerykańskich sił zbrojnych do połowy października wojna z Iranem kosztowała USA 47,1 mld dolarów. Kwota ta nie obejmuje kosztów naprawy amerykańskich baz wojskowych na Bliskim Wschodzie. We wrześniu Biuro Budżetowe Kongresu USA oszacowało dodatkowe wydatki na 2–3 mld dolarów za każdy miesiąc trwania konfliktu.

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Oceny analityków

Eksperci ankietowani przez Al Jazeerę uważają, że oświadczenie Trumpa jest raczej sygnałem politycznym niż ukształtowaną polityką bezpośrednich wypłat. Analityk Chatham House Neil Quilliam powiedział, że państwa Zatoki prawdopodobnie będą po cichu sprzeciwiać się wszelkim żądaniom bezpośredniego zwrotu kosztów.

Analitycy przypuszczają również, że Waszyngton może przedstawić jako rekompensatę nowe inwestycje komercyjne państw Zatoki w USA lub dodatkowe zakupy amerykańskiego uzbrojenia. Jednocześnie eksperci oceniają, że żądanie, by Izrael wziął na siebie znaczną część ciężaru finansowego, byłoby sprzeczne z utrwaloną praktyką relacji między obu państwami.

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