Prezydent USA Donald Trump ogłosił pośmiertne pełne ułaskawienie Pete’a Rose’a — baseballisty, który jest rekordzistą Major League Baseball pod względem liczby hitów w karierze. Poinformował o tym The Independent, powołując się na wpis Trumpa w mediach społecznościowych.

Trump napisał, że udzielił Rose’owi „pełnego i bezwarunkowego” ułaskawienia, nazywając go legendą baseballu. Rose zmarł ponad dwa lata temu i zakończył karierę z 4 256 hitami.

Sprawa deklaracji podatkowych

20 kwietnia 1990 roku Rose przyznał się do winy w dwóch zarzutach składania fałszywych deklaracji podatkowych. Przyznał, że przez cztery lata nie zadeklarował 354 968 dolarów.

19 lipca 1990 roku federalny sędzia w Cincinnati skazał go na pięć miesięcy więzienia, grzywnę w wysokości 50 tys. dolarów oraz 1000 godzin prac społecznych. Rose miał również odbyć rok okresu próbnego, a pierwsze trzy miesiące spędzić w ośrodku readaptacyjnym. Zwrócił amerykańskiemu urzędowi skarbowemu 366 042 dolary.

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Możliwość trafienia do Galerii Sław

W sierpniu 1989 roku Rose zgodził się na bezterminowe zawieszenie w baseballu. Dochodzenie MLB wykazało, że w latach 1985–1987 wielokrotnie obstawiał mecze Cincinnati Reds, gdy grał w tej drużynie i nią zarządzał.

W maju komisarz Major League Baseball Rob Manfred orzekł, że status osób z listy trwale niedopuszczonych do baseballu zostaje przywrócony po ich śmierci. Decyzja dotyczyła 17 osób, w tym Rose’a i Joe „Shoeless” Jacksona.

Reguła przyjęta przez radę dyrektorów Galerii Sław w 1991 roku wcześniej nie pozwalała rozpatrywać kandydatur osób z listy trwale niedopuszczonych do wyboru. Rose lub Jackson mogą teraz zostać włączeni do Galerii Sław nie wcześniej niż w 2028 roku.

W trakcie kariery w latach 1963–1986 Rose 17 razy brał udział w Meczu Gwiazd. Zdobył również nagrody Debiutanta Roku Ligi Narodowej, Najbardziej Wartościowego Gracza Ligi Narodowej i Najbardziej Wartościowego Gracza World Series, a także trzykrotnie był najlepszym pałkarzem Ligi Narodowej.

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