Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że odbył znakomitą rozmowę z premierem i ministrem spraw zagranicznych Kataru, szejkiem Mohammedem bin Abdulrahmanem bin Jassimem Al Thanim. Według Trumpa rozmówcy omówili kwestie związane z Islamską Republiką Iranu.

Rozmowa o Iranie

Jak informuje Anadolu Agency, amerykański prezydent napisał o rozmowie w serwisie społecznościowym Truth Social. Nie podał szczegółów dyskusji, lecz powtórzył, że niedopuszczenie do zdobycia przez Iran broni jądrowej pozostaje dla USA celem niepodlegającym rewizji.

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Oświadczenie w sprawie status quo

Trump oświadczył również, że Katar, Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Bahrajn, Kuwejt i inne państwa regionu wolałyby zachować status quo. Powiązał to z kontynuacją tego, co nazwał największą blokadą morską w historii, a także operacją Iron Gate na lądzie i morzu.

Według Trumpa widzi on pozytywną dynamikę na drodze do zakończenia tego konfliktu i zapewnił, że interesy USA będą chronione.

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