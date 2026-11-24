W USA prezydent Donald Trump oświadczył, że urzędnicy Departamentu Sprawiedliwości pracują nad uchyleniem, w pewnej formie, decyzji gubernatora Kalifornii Gavina Newsoma o zamianie wyroków śmierci dla 548 więźniów na dożywotnie pozbawienie wolności bez możliwości warunkowego zwolnienia. Trump powiedział o tym podczas wydarzenia w Departamencie Sprawiedliwości USA, podaje The Hill.

Oświadczenie Trumpa

Trump ostro skrytykował decyzję Newsoma, nazywając ją jednym z najbardziej szokujących przejawów niesprawiedliwości w historii USA. Jak stwierdził, obecni na wydarzeniu urzędnicy pracują nad możliwym uchyleniem tej decyzji.

W wydarzeniu uczestniczyli także prokurator generalny USA Todd Blanche, dyrektor FBI Kash Patel oraz niektórzy krewni ofiar przestępstw, którzy wystąpili przeciwko zamianie wyroków. Trump stwierdził, że decyzja Newsoma pozbawiła rodziny ofiar możliwości zamknięcia tych spraw.

Prezydent ogłosił również, że przekaże 5 tys. dolarów wnuczce jednej z ofiar, której zabójcy zamieniono wyrok. Ponadto powiedział, że Departament Sprawiedliwości przeznaczy prawie 150 mln dolarów na granty na rzecz bezpieczeństwa publicznego.

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Stanowisko gubernatora

Newsom zamienił wyroki 548 osób skazanych na karę śmierci na dożywotnie pozbawienie wolności bez możliwości warunkowego zwolnienia. W 2019 roku, po objęciu urzędu gubernatora, wprowadził w stanie moratorium na karę śmierci. W Kalifornii nie wykonywano wyroków śmierci od 2006 roku.

W liście do mieszkańców stanu Newsom wyjaśnił swoją decyzję przekonaniem, że zabijanie sankcjonowane przez państwo jest niezgodne z wartościami Kalifornii. Przyznał, że skazani zadali ofiarom niewyobrażalne cierpienie, lecz wyraził nadzieję, że decyzja ta oddzieli pamięć o ofiarach od losu osób, które wyrządziły im krzywdę.

Newsom opublikował także nagranie wideo, w którym oskarżył Trumpa o wykorzystywanie prezydenckich ułaskawień dla przyjaciół i prześladowanie osób, które uważa za swoich wrogów. Trump z kolei oświadczył, że republikański kongresmen Brandon Gill powinien przedstawić projekt ustawy Just Punishment for Murder Act, dotyczący zaostrzenia kar za zabójstwa.

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