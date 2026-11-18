Prezydent USA Donald Trump oświadczył w Manili, że współpraca obronna między Waszyngtonem a Filipinami zostanie rozszerzona. Powiedział to 18 listopada podczas dwustronnego spotkania z prezydentem Filipin Ferdinandem Marcosem Jr. na marginesie szczytu ASEAN-Chiny. poinformowała Anadolu Agency.

Współpraca obronna

Trump powiedział, że sojusz USA i Filipin jest obecnie silniejszy niż kiedykolwiek. Według niego za kilku poprzednich administracji w relacjach między dwoma krajami były okresy, kiedy sojusz nie był wystarczająco silny. Prezydent USA nazwał rozszerzenie współpracy obronnej jednym z kluczowych elementów bezpieczeństwa w tej części świata.

Trump powiedział również dziennikarzom, że nie jest zaniepokojony sytuacją na Morzu Południowochińskim.

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Projekty energetyczne

Osobno prezydent USA wskazał na możliwości wzmocnienia współpracy energetycznej. Wspomniał o ogłoszonym dużym projekcie rurociągowym na Alasce, przeznaczonym do dostarczania przystępnych cenowo surowców energetycznych sojusznikom i partnerom w regionie Pacyfiku.

Trump nazwał Filipiny naturalnym potencjalnym partnerem tej inicjatywy i powiedział, że rządy obu krajów już pracują nad tą kwestią. Oświadczył również, że USA i Filipiny prawdopodobnie zrealizują „coś bardzo dużego” w dziedzinie energii jądrowej.

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