Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że spotka się z senatorem elektem z Michigan Abdulem El-Sayedem, aby omówić powszechne ubezpieczenie zdrowotne. Agencja Anadolu poinformowała o tym, powołując się na wywiad Trumpa dla New York Post w Gabinecie Owalnym.

Propozycja Trumpcare

El-Sayed uczynił powszechne ubezpieczenie zdrowotne jedną z głównych kwestii swojej kampanii wyborczej. Zaproponował zmianę nazwy programu Medicare for All na Trumpcare, zwracając się bezpośrednio do prezydenta USA.

Wcześniej w tym miesiącu demokrata opublikował w serwisie społecznościowym X wizerunek złotej karty Trumpcare. Wezwał Trumpa do zagwarantowania ochrony zdrowotnej od narodzin do śmierci. Prezydent nazwał pomysł takiego brandingu bardzo rozsądnym i pozytywnie wypowiedział się o promowaniu przez El-Sayeda jego propozycji.

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Negocjacje w sprawie reformy

Trump powiedział, że widzi możliwość kompromisu w kwestii reformy ochrony zdrowia. Oświadczył również, że jest gotów w przyszłości współpracować z demokratycznymi większościami w Kongresie, choć spodziewa się napięć na początku ich relacji.

Podczas kampanii wyborczej Trump wielokrotnie krytykował El-Sayeda, a demokrata krytykował administrację prezydenta. El-Sayed ma zostać pierwszym muzułmaninem w Senacie USA.

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