W Stanach Zjednoczonych prezydent Donald Trump oświadczył, że islamistyczny ruch Bracia Muzułmańscy może obecnie być groźniejszy niż komunizm. W wywiadzie dla konserwatywnego prowadzącego audycje radiowe Hugh Hewitta powiedział również, że ruch należy „zneutralizować”.

Oświadczenie Trumpa

„Myślę, że oba są bardzo niebezpieczne. Myślę, że Bracia Muzułmańscy mogą być teraz bardziej niebezpieczni” — powiedział Trump. Według niego ruch „wydaje się bardziej popularny”, choć pięć lat temu udzieliłby innej odpowiedzi na takie porównanie.

Jak informuje The National, Trump powiedział, że poprzednie administracje USA pozostawiły mu rozwiązanie tej kwestii. „Trzeba ich, używając łagodniejszego słowa, zneutralizować, ponieważ działają i są szaleni” — powiedział prezydent USA.

Działania władz amerykańskich

W styczniu 2026 roku USA wpisały libańską, egipską i jordańską komórki ruchu Bracia Muzułmańscy na listę organizacji terrorystycznych. Jordańską komórkę oskarżono o udzielanie materialnego wsparcia Hamasowi.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

W maju strategia antyterrorystyczna Białego Domu na 2026 rok nazwała Braci Muzułmańskich „korzeniem całego współczesnego islamistycznego terroryzmu”. Senator Ted Cruz wezwał Kongres do podjęcia działań wobec działalności w USA, którą wiąże z tym ruchem.

Teksas jako pierwszy stan samodzielnie uznał Braci Muzułmańskich za organizację terrorystyczną. W grudniu 2025 roku podobną decyzję podjęła Floryda, która wpisała również na listę Radę Stosunków Amerykańsko-Islamskich.

Ruch powstał w Egipcie w latach 20. XX wieku. Za organizację terrorystyczną uznają go również ZEA, Arabia Saudyjska, Egipt, Bahrajn i Rosja.

Czytaj nas na